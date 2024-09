È morto a 63 anni Chad McQueen, star di Karate Kid

"Ci ha trasmesso la sua passione, la sua conoscenza e la sua dedizione, e noi porteremo avanti non solo la sua eredità, ma anche quella di nostro nonno . Come famiglia, dobbiamo affrontare questo momento difficile, e chiediamo gentilmente di preservare la nostra privacy mentre ricordiamo e celebriamo la sua vita straordinaria": così, la nota si conclude.

I figli Chase e Madison hanno rilasciato una dichiarazione, affidandosi a Variety: "È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa di nostro padre, Chad McQueen. Il suo straordinario viaggio come padre amorevole, insieme al suo incrollabile impegno verso nostra madre, ha davvero esemplificato una vita piena di amore e dedizione. La sua passione per le corse non solo ha evidenziato il suo talento eccezionale, ma è anche stata un modo per onorare l'eredità di suo padre , una testimonianza dei valori insiti in lui".

La carriera

Chad McQueen è noto soprattutto per il ruolo di Dutch in Karate Kid (1984) e nel suo sequel, Karate Kid II - La storia continua.. (1986). Interpretando uno dei membri dei Cobra Kai, è entrato nella cultura pop degli anni '80: lo spietatissimo Dutch, nel film, incoraggia Johnny Lawrence (William "Billy" Zabka) a picchiare brutalmente Daniel LaRusso (Ralph Macchio) durante il ballo di Halloween. Nella seconda stagione della serie TV Cobra Kai, verrà poi rivelato che Dutch ha trascorso del tempo in prigione. Ma, sebbene si sia parlato di una sua apparizione nello show, alcuni problemi organizzativi hanno impedito che ciò accadesse.

Dopo Karate Kid, McQueen recitò in film come New York Cop (1993) e Red Line (1995), ma la sua sua carriera cinematografica non fu lunga e prolifica come quella del padre. Seguendo le orme del genitore, tuttavia, ebbe una carriera di successo nelle corse automobilistiche, la sua vera passione. Ha gareggiato professionalmente in eventi come la 24 Ore di Le Mans e la 12 Ore di Sebring e ha fondato la McQueen Racing, azienda che sviluppa auto e moto ad alte prestazioni.

Nel 2006, Chad McQueen subì un incidente gravissimo mentre si allenava per l'evento Rolex 24 al Daytona International Speedway. Sebbene alla fine ce l'abbia fatta, l'incidente pose fine alla sua carriera di pilota professionista.