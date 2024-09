Ozi - La voce della foresta, una clip esclusiva del film d'animazione

Il film di Tim Harper è stato presentato in anteprima Giffoni Film Festival e uscirà al cinema il 19 settembre con Notorious Pictures. Nell' attesa, ecco una scena in esclusiva per Sky TG24

Ozi La voce della foresta, arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 18 settembre La favola Greenè prodotta da Leonardo DiCapiro la star hollywoodiana nota per il suo impegno ecologista. In testa all'articolo trovate una scena del film d'animazione in esclusiva per il sito di Sky TG24

La trama del film Ambientato nella foresta pluviale, il film racconta la storia di Ozi, una piccola orangotango che vive felice con i genitori, fino a quando l’intervento dell’uomo distrugge il suo habitat. Ozi viene salvata da un gruppo di volontari che gestiscono un’oasi per orangotanghi orfani. Lei dapprima spaventata e confusa, in seguito impara a comunicare con la lingua dei segni, addirittura pubblicando on line dei video della sua vita nell’oasi che diventano ben presto virali. Un giorno per caso, la piccola orango influencer scopre che i genitori potrebbero essere ancora vivi e parte alla loro ricerca, ma il paesaggio attorno a lei è cambiato: la deforestazione ha distrutto l’ambiente che lei conosceva. Ozi decide così che la sua nuova missione, oltre a quella di trovare i suoi genitori, è far sapere al mondo cosa sta succedendo nella foresta pluviale. La piccola Orangotango con una mente curiosa sta per fare una grande differenza.

Note di regia "Ozi - La Voce della Foresta è un film che, attraverso una narrazione avvincente, affronta tematiche importanti come la famiglia, la deforestazione ambientale e la lotta contro lo sfruttamento della natura per il "consumo" umano. La storia mette in evidenza le sfide affrontate dagli animali di fronte alla distruzione e decimazione del loro habitat naturale e dei loro mezzi di sopravvivenza, e il viaggio di Ozi si sviluppa come una toccante esplorazione di questi temi,offrendo una prospettiva unica sulla difficile situazione degli animali di fronte a tali avversità.Se gli animali potessero parlare, cosa direbbero riguardo le pratiche e le azioni dell'umanità?