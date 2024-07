Addio a Jerzy Stuhr, maestro del cinema polacco. Aveva 77 anni

Un interprete versatile e un maestro della regia

Nato a Cracovia il 18 aprile 1947, Jerzy Stuhr dalla fine degli anni Sessanta alterna l'attività teatrale a quella di docente universitario. Al cinema approda nella prima metà degli anni Settanta e da quel momento interpreta un gran numero di film per la regia di alcuni tra i maggiori registi polacchi, tra cui Agnieszka Holland e Krzysztof Zanussi, con cui recita in "Da un paese lontano" (1981), "L'anno del sole quieto" (1984), "Vita per vita" (1991), "Persona non grata" (2005). Con Andrzej Wajda collabora anche in qualità di assistente alla regia. Aveva lavorato con grandi registi del suo Paese come Kieślowski, Zanussi, e Andrzej Wajda, Per Nanni Moretti interpretò “Il caimano”, "Habemus Papam" e "Il sol dell'avvenire”