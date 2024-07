Addio Angela Pagano, l'attrice napoletana aveva 87 anni

la carriera

Nata nel centro storico di Napoli da padre napoletano e madre marchigiana, aveva chiuso la carriera con un Sei personaggi... di Pirandello diretto da Luca De Fusco. Al cinema aveva recitato nel primo film da regista di Lina Sastri, La casa di Ninetta. L'attrice aveva cominciato nel 1958 lavorando nella compagnia di Eduardo De Filippo a partire dalla commedia La fortuna con l'effe maiuscola. Con il grande autore ha lavorato a teatro fin al 1962 e partecipò anche alla trasposizione delle sue opere in tv tra cui Ditegli sempre di sì; Napoli milionaria; Filumena Marturano. Il successo arrivò con Giuseppe Patroni Griffi che la scelse per recitare un testo di Franca Valeri, Le catacombe (1962 - 1963), e nel 1967 la chiamò per Napoli notte e giorno, lo spettacolo che segnò la riscoperta di Raffaele Viviani. Ha recitato a teatro con Peppino De Filippo e Pupella Maggio.

l'omaggio sui social

Numerosi i post che la ricordano sui social, tra questi, l'attrice Isa Danieli scrive: "Piccola , spigolosa , rigorosa e brava! Brava! Brava! Ciao Angela fa buon viaggio e e saluta Enzo, Armando e pure Franco. Fu un abbraccio bello e indimenticabile Che la terra ti sia lieve".

la camera ardente e i funerali

Domani domenica 7 luglio dalle 10.00 la camera ardente sarà al San Ferdinando, teatro che la vide protagonista con Eduardo. Alle 13 i funerali presso la chiesa degli artisti a Piazza Trieste e Trento.