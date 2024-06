Kung Fu Panda 4, una clip esclusiva del film

Il Guerriero Dragone è tornato per prendere a calci ancora più cattivi! Po e il suo nuovo inaspettato esercito si imbarcano in un'avventura ricca di azione in KUNG FU PANDA 4. Dal 20 giugno il film è disponibile su Sky Primafila. Per l'occasione in testa all'articolo trovate un video in esclusiva per il sito di Sky TG24 con le interviste a Jack Black e Bryan Cranston, doppiatori del film.