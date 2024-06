Enea, il making of degli effetti visivi del film

Cosa c’è dietro degli spettacolari effetti visivi? Lavoro, esperienza, competenza di studi esperti del settore come EDI Effetti Digitali Italiani, premiato col David di Donatello nel 2021 per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e nel 2022 per Freaks Out, e nel 2023 sul set di Enea di Pietro Castellitto, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 e uscito in sala nel 2024, ora disponibile su Sky Cinema e NOW.