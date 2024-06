Giffoni 2024, svelata l'immagine della 54esima edizione

Dal 19 al 28 luglio 2024, Giffoni Valle Piana (Salerno) ospiterà la 54esima edizione del Giffoni Film Festival, uno dei più importanti eventi cinematografici dedicati ai ragazzi in Italia e nel mondo. Il tema di quest'anno, "L'illusione della distanza", sarà declinato in tutte le sue forme attraverso un ricco programma di film, incontri, laboratori e mostre. Un tema importante per gli oltre 5mila juror provenienti da oltre 30 Paesi del mondo, scelto per indicare i pericoli del senso di isolamento che si insinua nella vita delle nuove generazioni con la paura dell'altro, del diverso, del lontano, con l'inganno di sentirsi separati.

Per sottolineare l'importanza di questa tematica tanto attuale per le giovani generazioni è stata creata l'immagine di #Giffoni54, realizzata dall'unione di idee, creatività e sensibilità di un collettivo di undici artisti - composto da Bianca Costanzo, Chiara Ferrante, Diana De Stefano, Elisa Patafio, Emma Graziani, Giulia Minella, Giusy Lambiasi, Leandro Forte, Marica Mastromarino, Simone Castelluccio, Venera Leone - che, dal 16 al 20 aprile, è stato ospite della prima edizione di Giffoni Shock!. Due sagome prive di genere e etnia, sospese in un campo onirico fuori dallo spazio e dal tempo, un non luogo ideale in cui tutti possono ritrovarsi e che tutti possono immaginare, Un manifesto che vuole raccontare la storia semplice di persone che si allontanano, spesso si ignorano, dimenticano, si separano, ma nel profondo della terra buia, immensa come il cielo, vasta come l'oceano, comprendono come le loro radici sono legate indissolubilmente. Nonostante spesso le direzioni prese siano opposte, anche contrastanti, nonostante ogni percorso abbia potenzialmente risvolti inediti, nonostante i chilometri di indifferenza, i conflitti, le incomprensioni e i malintesi, la connessione è inevitabile.

UN COLLETTIVO ARTISTICO PER RACCONTARE IL FESTIVAL

Ed è questo il messaggio che Giffoni si prepara a condividere, esaltare, divulgare. Il collettivo artistico di Giffoni è un laboratorio residenziale composto da artisti provenienti da tutta Italia. Una piattaforma che coinvolge nuove generazioni in attività artistiche collaborative all'interno di un centro di creatività e trasformazione culturale. Pittori, illustratori, fotografi, attori, musicisti e compositori, scrittori e artisti digitali si sono uniti, e continueranno a confrontarsi durante il Festival, per realizzare produzioni artistiche finalizzate al racconto dei temi e delle attività di Giffoni con un linguaggio inedito. "Mi piace sottolineare un aspetto, in particolare, della nostra bellissima e complessa nuova immagine dedicata a 'L'illusione della distanza' - chiarisce il direttore artistico Luca Apolito -. Quelle radici che rimandano ad un segreto degli alberi che noi, forse, abbiamo dimenticato. Apparentemente isolati in superficie, sono uniti da una rete sotterranea di radici. Questo sistema permette loro di comunicare, scambiare risorse, offrire sostegno reciproco, un ecosistema di cooperazione che sfida la nostra percezione di individualità separate nel mondo naturale. In modo simile, tutti noi siamo connessi da reti invisibili di storia, tradizioni, esperienze, linguaggi e credenze. Queste nostre radici culturali, sebbene non visibili, sono altrettanto reali e vitali. Ma come le radici delle piante comunicano tra di loro anche se appartengono a diverse specie, le nostre radici culturali comunicano e hanno comunicato in passato pur appartenendo a diverse culture. L'illusione sta nel percepire le nostre culture e storie come separate e distanti, mentre sono intrecciate". "Attraverso la sperimentazione, in questo modello di attività collaborativa, il collettivo artistico consente alle persone di comunicare, connettersi e crescere insieme. In tempi di cambiamento sociale e rivoluzione culturale, l'arte e la creatività svolgono un ruolo fondamentale - spiega il direttore generale Jacopo Gubitosi -. Alimentano l'immaginazione, raccontano trasformazioni e generano energia essenziale alle evoluzioni positive. Il collettivo artistico incentra la propria missione nel connettere le quotidianità delle nuove generazioni, innescando così un impatto globale, nel segno di quella che è da sempre la mission di Giffoni. Dal cinema alla letteratura, dal teatro alla grafica pubblicitaria, attraversando tutti i linguaggi dei nuovi media, mira a tessere una nuova narrativa artistico-professionale, collegando vite lontane e coltivando la bellezza e i valori della società nei luoghi più inaspettati. Ancora una volta, dunque, Giffoni si propone come vetrina preziosa per le nuove generazioni".