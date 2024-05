L'attrice di Alien e Avatar vicina all'accordo per un ruolo nel film spin-off della serie Disney+. Alla regia confermato Jon Favreau. Protagonista ancora Pedro Pascal accanto all'amatissimo Baby Yoda

L’universo di Star Wars potrebbe presto avere una nuova stella. E che stella. Secondo quanto riportato dai media americani, la newsletter di The InSneider per prima, Sigourney Weaver sarebbe in trattative per ricoprire un ruolo nel film The Mandalorian & Grogu. La notizia è stata confermata anche da Variety.

Un'esperta di galassie Weaver è esperta di viaggi nello spazio e delle creature strane e pericolose che vi si possono incontrare. Con il personaggio di Ripley in Alien ha di fatto fissato un nuovo riferimento per tutte le eroine che sarebbero seguite, prima di ritornare a lavorare con James Cameron nella saga cinematografica di Avatar.

THE MANDALORIAN, IL FILM L’annuncio del film The Mandalorian & Grogu, espansione cinematografica della serie tv The Mandalorian creata da Jon Favreau per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) era stato dato a inizio anno da Lucasfilm, con tanto di conferma di Pedro Pascal nel ruolo del protagonista Din Djarin, meglio noto come il Mandaloriano o semplicemente Mando. Naturalmente, al suo fianco, tornerà Grogu, per i fan Baby Yoda.

FAVREAU ALLA REGIA Ma a essere confermato sarà anche il team creativo della serie, con Favreau alla regia, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il capo del reparto creativo Dave Filoni a produrre. Il film sarà uno spin-off della serie ma non è ancora noto in quale punto della cronologia della stessa si piazzerà la storia raccontata. La serie tv The Mandalorian ha già tre stagioni con la quarta prossima alla produzione.