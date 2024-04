Priscilla, la regina del deserto: in arrivo il sequel del cult movie

Stephen Elliott, regista del film del 1994, ha rivelato a Deadline i progetti per un nuovo capitolo che arriverebbe a oltre 30 anni di distanza dal primo. Riunendo tutto il cast originale e l'iconico pulmino per una nuova entusiasmante avventura

Priscilla, la regina del deserto sta per tornare. Stephen Elliot, regista del cult del 1994, lo ha rivelato in esclusiva a Deadline. Un sequel “arriverà”, ha garantito fornendo un sacco di indizi su che tipo di film sarà e aggiungendo che tutto il cast originale sarà riunito, con Terence Stamp, Guy Pearce e Hugo Weaving che si ritroveranno sul set per questa nuova avventura.

Ci sarà il cast originale “Non ho intenzione di ripetermi – ha detto Elliott – inizieremo il nuovo film in Australia ma sarà un viaggio incredibile”. I personaggi del primo capitolo saranno tutti presenti: da Bernadette ad Adam/Felicia e Tick/Mitzi. “Il cast originale è a bordo”, ha assicurato Elliott, “ho una sceneggiatura che piace a tutti, stiamo ancora lavorando sui contratti… Succederà”.

IL PULMINO PRISCILLA E tornerà anche lo storico bus giapponese che dà il nome al film, Priscilla, nonostante i danni subiti nel corso di un incendio e di alluvioni alla proprietà del Nuovo Galles del Sud nel quale era stato parcheggiato dopo le riprese del 1993. Recentemente il mezzo è stato rilevato dall’History Trust of South Australia, che ha lanciato una raccolta fondi per il restauro del pulmino. “Non so in che condizioni sia ma abbiamo un piano – sostiene Elliott -. Non preoccupatevi, il bus ci sarà”.

NUOVI PERSONAGGI E NUOVA MUSICA Naturalmente ci saranno anche attori nuovi: “Ho scritto un mucchio di nuovi personaggi per sostenere una nuova generazione”, ha spiegato Elliott, che ha poi dato indicazioni anche sull’aspetto musicale del film: “Conterrà classici della musica disco ma ci dirigeremo anche verso il contemporaneo”. Per esempio, “la gente è uscita di testa per Born This Way di Lady Gaga”, quindi dei numeri con la sua musica sono una possibilità per il nuovo film.

UN FILM CULT Mostrato in anteprima in una proiezione notturna nella rassegna Un Certain Regard a Cannes 1994, Priscilla è diventato istantaneamente un film cult per la comunità LGBTQIA+. Racconta la storia di un transessuale e due drag queen che lasciano Sydney a bordo di un vecchio scuolabus per esibirsi sulle note dei classici della disco e degli ABBA nel deserto dell’Australia meridionale. Precorrendo i tempi, Priscilla, la regina del deserto diede lustro e dignità al movimento LGBTQIA+ e alle drag queen in particolare.