Morto Tim McGovern, Oscar per effetti speciali in Atto di forza

L'artista premio Oscar per i miglior effetti speciali in Atto di forza (Total Recall) è morto all'età di 68 anni. Ad annunciarlo sui social media la moglie Reena NeGandhi

Tim McGovern, Oscar per effetti speciali in Atto di forza (Total Recall) di Paul Verhoeven con Arnold Schwarzenegger, si è spento nel sonno all'età di 68 anni. A trovarlo senza vita nel suo letto, la moglie Reena NeGandhi che ha poi annunciato sui social la tragica notizia. Nella sua carriera l’artista di Chicago, maestro indiscusso degli effetti speciali cinematografici, ha ottenuto numerosi riconoscimenti grazie al talento nel mondo degli effetti visivi.

una carriera ricca di riconoscimenti

Il designer era considerato un pioniere degli effetti speciali e aveva iniziato la sua carriera quando la digitalizzazione muoveva i primi passi. Il suo lavoro nel film del 1990, diretto da Paul Verhoeven e con protagonista Arnold Schwarzenegger, comprendeva gli effetti innovativi utilizzati quando il Quaid di Schwarzenegger e altri personaggi passano attraverso una sorta di controllo di sicurezza a raggi X che rivela i loro scheletri. McGovern è stato membro del consiglio della Visual Effects Society per circa un ventennio, è stato vicepresidente del consiglio di amministrazione e co-presidente del comitato dei premi Ves. Di recente ha ricevuto il Ves Founders Award ed è stato nominato membro onorario a vita.

Ha vinto anche diversi premi Clio, il riconoscimento per l'innovazione e l'eccellenza creativa nella pubblicità, nel design e nella comunicazione ed è stato membro del comitato esecutivo del ramo effetti visivi dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.