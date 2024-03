La Storia Infinita, annunciato un reboot del film cult del 1984

Nessuna informazione dettagliata sulla pellicola, massimo riserbo sugli attori, sul periodo di produzione e sulla possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli. Roman Hocke, coinvolto come produttore, ha aggiunto: “La Storia Infinita è molto più di una semplice storia. È la storia di tutte le storie perché ci ricorda, attraverso il viaggio mozzafiato di Atreju e Bastian in un mondo fantastico, la vera ragione del perché le storie giocano un ruolo così importante nelle nostre vite tanto che vogliamo interiorizzarle in tutte le forme per tutta la nostra vita”.

Hocke ha proseguito: “Senza le storie non potrebbero esserci l’individualità, le personalità e il senso del mondo. Vogliamo trasformare questa storia unica in una grande opera d’arte cinematografica per un pubblico vasto”.