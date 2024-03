Sky Cinema, un 2024 da vivere al massimo! VIDEO

I più grandi film del momento arrivano Sky Cinema. Una imperdibile carrellata di successi da gustare fino in fondo. C'è davvero l'imbarazzo della scelta. Si va da Barbie a Oppenheimer, da C’è ancora domani a Ferrari. Scopri le pellicole in programmazione e quelle che arriveranno prossimamente

Sorprese e magia avvolgono il palinsesto di Sky Cinema in questo inizio 2024, confermandosi come la la "casa" più amata dagli appassionati del grande schermo. Un'offerta ricchissima capace di accontentare tutti i gusti, con i migliori film del momento e le grandi prime visioni. Insomma, un anno da vivere al massimo, con un'ininterrotta sequenza di appuntamenti imperdibili che vi terrà incollati al divano.

Dal 22 aprile, la magia prende vita con Barbie, Il film campione di incassi numero uno nella storia della Warner Bros. Pictures diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken, e vincitore dell’Oscar® alla Miglior Canzone Originale What Was I Made For?. Dal 31 marzo, tuffatevi in un vortice di emozioni con C'è ancora domani, il film più visto al cinema in Italia nel 2023 con oltre 5,3 milioni di spettatori. Dal 29 aprile preparatevi a vivere la storia del controverso padre della bomba atomica in Oppenheimer, vincitore di 7 premi Oscar® tra cui Miglior Film. Scritto e diretto da Christopher Nolan, vede tra i suo protagonisti Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer, Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer, Matt Damon nel ruolo del generale Leslie Groves Jr., Robert Downey Jr nel ruolo di Lewis Strauss e Florence Pugh nel ruolo di Jean Tatloc.



Dal 15 marzo, rombate di motori e adrenalina con Ferrari, il film che ripercorre la vita del leggendario Enzo Ferrari. Alla regia l’acclamato regista Michael Mann con Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari e Penelope Cruz nella parte di Laura Ferrari.