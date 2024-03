Morto Angelo Nicotra, doppiatore di Morgan Freeman

Morgan Freeman ha perso la sua voce italiana. Angelo Nicotra, doppiatore celebre soprattutto per aver prestato la sua voce all'attore di Hollywood, è morto all'età di 75 anni. A darne notizia via Facebook è stata l'Associazione Nazionale Attori e Doppiatori: "Oggi ci lascia un altro pezzo di storia del doppiaggio. Uno dei primi talenti che hanno iniziato da bambini, per poi padroneggiare la nostra arte in maniera impeccabile. Salutiamo e ringraziamo Angelo Nicotra per tutto quello che ha regalato al cinema e alla televisione italiani. Un abbraccio sentito alla famiglia".