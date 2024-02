Naruto, Destin Daniel Cretton sarà il regista del live action

Cretton, che ha già diretto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli per il MCU, ha incontrato l'autore del manga Masashi Kishimoto. Tra i due, da subito, si è sviluppata una grande intesa

La lunga strada del live action di Naruto, forse, è sul rettilineo finale. Lionsgate ha scelto e ingaggiato Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) come sceneggiatore e regista di un progetto che risale a quasi 10 anni fa. L’annuncio è stato dato venerdì 23 febbraio dal presidente di Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson.

Un successo internazionale Il film, spiega Variety, sarà ispirato all’omonimo manga creato da Masashi Kishimoto, campione di vendite in tutto il mondo con oltre 250 milioni di copie stampate in 60 Paesi e territori diversi. La trama segue le avventure del giovane ninja Naruto Uzumaki, che ha l’ambizione di diventare il protettore e leader della sua comunità. “È stato un vero onore incontrare Kishimoto-san a Tokyo e ascoltare le sue idee sull’espansione della sua creazione – ha detto Cretton -. Siamo veramente entusiasti di poter collaborare e portare Naruto sul grande schermo”.

KISHIMOTO: "IL REGISTA PERFETTO" Soddisfazione è stata espressa anche da Kishimoto: “Quando ha sentito del coinvolgimento di Destin è stato subito dopo aver visto un suo blockbuster d’azione e ho pensato che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo essermi goduto gli altri suoi film e aver compreso che il suo punto forte è la capacità di creare drammi solidi sulla gente, mi sono convinto che non ci possa essere nessun altro regista per Naruto”. leggi anche Naruto diventerà un film live action, secondo Variety

La collaborazione tra i due sembra partita col piede giusto: “Nell’incontro con Destin – ha aggiunto Kishimoto – mi sono reso conto che è un regista dalla mentalità aperta desideroso di accogliere i miei suggerimenti e ho sentito fortemente che avremmo collaborato insieme nel processo produttivo. Per dirla in parole povere, il live action di Naruto è destinato a essere un film con un’azione spettacolare e un aspetto drammatico profondo. Non posso essere altro che entusiasta”.

I PRODUTTORI DI NARUTO La pellicola sarà prodotta da Avi Arad, Ari Arad ed Emmy Yu per Arad Productions, con loro anche Jeremy Latcham, Cretton e Jeyun Munford con la sua compagnia Hisako. Cretton, che dirigerà anche il sequel di Shang-Chi per i Marvel Studios e che ha diretto la serie American Born Chinese per Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), ha già lavorato con Lionsgate per Il castello di vetro.