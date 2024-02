Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno è su Sky e NOW

La settima missione impossibile dell’agente Hunt interpretato da un magnifico e spericolato Tom Cruise sbarca su Sky Cinema da lunedì 19 febraio alle 21.15. Anche su Sky Cinema Collection alle 21.45. La pellicola è in streaming su NOW e disponibile on demand su Sky Cinema Tom Cruise Mission Impossible, il canale interamente dedicato alla saga di Mission Impossible

Sbarca in prima tv su Sky Cinema Uno lunedì 19 febbraio alle 21.15 e su Sky Cinema Collection alle 21.45, MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING (nominato ai Golden globe award for cinematic and box office achievement e ai prossimi Oscar® per miglior Suono e Migliori Effetti visivi), una nuova spettacolare avventura ricca di adrenalina con protagonista Ethan Hunt ( Tom Cruise) che si trova a fronteggiare una delle missioni più pericolose mai affrontate prima, in streaming su NOW e disponibile on demand, fa parte di SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE, il canale interamente dedicato alla famosa saga MISSION: IMPOSSIBLE.

La trama del film Ethan Hunt e la sua squadra, sono i protagonisti della missione più pericolosa mai vista finora: rintracciare una nuova terrificante arma che minaccia tutta l'umanità prima che cada nelle mani sbagliate. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra farà di tutto per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Di fronte a un nemico misterioso e potente, Ethan deve ricordare che nulla è più importante della sua missione, nemmeno la vita di coloro a cui tiene di più.

SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE da sabato 17 a domenica 25 febbraio ospita il franchise completo che comprende anche i precedenti 6 capitoli campioni d'incassi. Nel 1996 esce nelle sale cinematografiche MISSION: IMPOSSIBLE, il primo capitolo dell'avvincente saga che si ispira all'omonima serie televisiva e che vede protagonista, oltre che produttore, Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, affiancato da personaggi ricorrenti come Ving Rhames nelle vesti di Luther Stickell. In questo capitolo, diretto da Brian De Palma, l'agente Hunt è sospettato di essere una spia e deve scoprire chi lo vuole incastrare. Nel 2000, è la volta del secondo capitolo MISSION: IMPOSSIBLE 2, diretto da John Woo, e qui l'agente deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale, con l'aiuto di un'affascinante ladra. Nel cast anche Anthony Hopkins e Brendan Gleeson. Nel 2006 esce MISSION: IMPOSSIBLE III diretto da J.J. Abrams, che vede l'ingresso nel cast di Michelle Monaghan e Simon Pegg. In questo terzo capitolo Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi in possesso di un micidiale ordigno. Fanno parte del cast anche Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jonathan Rhys-Meyers, Keri Russell, Maggie Q e Laurence Fishburne. Dopo 5 anni, nel 2011, debutta MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA di Brad Bird, in cui l'agente Hunt deve scovare l'organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato. Nel cast, Jeremy Renner, Paula Patton e Tom Wilkinson. Il quinto capitolo della saga, prodotto da J.J. Abrams, MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION, esce nel 2015 ed è diretto da Christopher McQuarrie. Qui Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un'organizzazione criminale dedita al terrorismo. Oltre a Cruise, Pegg e Rhames, ritroviamo anche Jeremy Renner, mentre tra le altre star sono da citare Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Sean Harris. Nel 2018 è la volta di MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT prodotto da J.J. Abrams e diretto da Christopher McQuarrie con l'inossidabile Cruise protagonista affiancato da Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan. Affiancano il cast, Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Qui Ethan Hunt e il suo team si ritrovano in una corsa contro il tempo dopo aver fallito una missione che prevedeva il recupero di una valigia contenente del plutonio.

MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING, lunedì 19 febbraio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand.