Morte Carl Weathers, Stallone: "Un giorno incredibilmente triste"

L'attore interprete di Rocky ricorda l'amico e collega: "Continua a fare a pugni, Apollo". Omaggi commossi anche da Pedro Pascal, Robert Rodriguez, Adam Sandler e Jesse Ventura. Tutti ricordano il grande uomo oltre il professionista

La morte di Carl Weathers ha scosso profondamente il mondo di Hollywood, soprattutto chi lo ha conosciuto e ha lavorato con lui avendo modo di apprezzarne il valore professionale e umano. L’omaggio più sentito da parte dei colleghi non poteva che essere quello di Sylvester Stallone, da quasi 50 anni suo amico dopo aver diviso il set di Rocky.

Il ricordo di Stallone “Oggi è un giorno incredibilmente triste per me – ha detto Stallone in un video postato su Instagram -. Sono così devastato che non riesco nemmeno a dirlo. Sto cercando di tenermi tutto dentro perché Carl Weathers è stato una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto questo. Gli riconosco un enorme credito e merito. Perché quando è entrato in quella stanza e l’ho visto per la prima volta, ho visto la grandezza. Ma non avevo realizzato la dimensione di questa grandezza. Non avrei mai potuto raggiungere ciò che abbiamo fatto con Rocky senza di lui”.

"UN UOMO BRILLANTE" Stallone ha proseguito: “Era assolutamente brillante, la sua voce, il suo fisico, la sua presenza, la sua abilità atletica ma, soprattutto, il suo cuore, la sua anima. È una perdita orribile. Era magico, sono stato fortunato a essere parte della sua vita. Apollo, continua a fare a pugni”. Il rapporto tra i due era strettissimo, non solo sul set ma anche fuori. Weathers aveva recitato in tutti i primi quattro film della saga di Rocky e i due si erano incontrati più volte per diverse reunion, come l’ultima avvenuta ai Golden Globes del 2017: “Non posso credere che siano già passati 40 anni”, aveva detto Weathers; “Già, e io non posso credere di averti lasciato vincere quell’incontro, dal momento che la sceneggiatura l’ho scritta io”, aveva risposto Stallone scherzando sull’esito del primo storico film della saga.

LE PAROLE DI ADAM SANDLER Stallone non è l’unico collega ad aver voluto rendere omaggio a Weathers, che ha lasciato un ricordo importante in tutti coloro che lo hanno conosciuto. “Un grande uomo davvero. Un grande papà. Un grande attore. Un grande atleta – ha scritto Adam Sandler che con lui ha recitato in diversi film come Un tipo imprevedibile, Little Nicky – Un diavolo a Manhattan e come doppiatori nel film d’animazione Otto notti di follie – Maledettamente intelligente. Dannatamente leale. Divertente da morire. Amava i suoi figli più di ogni altra cosa. Che uomo!! Tutti lo amavano. Mia moglie e io abbiamo vissuto momenti fantastici con lui ogni volta che lo abbiamo visto. Un abbraccio a tutta la sua famiglia e Carl sarà sempre conosciuto come una vera leggenda”.

PEDRO PASCAL, ROBERT RODRIGUEZ E JESSE VENTURA Pedro Pascal, suo collega nella serie tv The Mandalorian, ha voluto ricordare il collega con una foto e la didascalia “non ho parole”. Robert Rodriguez, che lo ha diretto nella stessa serie dell’universo di Star Wars, ha scritto: “Mi mancherà il grande Carl Weathers con cui ho avuto la fortuna di lavorare in diverse occasioni. Una persona molto gentile e generosa. Le sue performance erano sempre elettrizzanti ed era anche un eccellente regista di teatro e cinema”. Jesse Ventura, che ha recitato con Weathers in Predator, ha scritto su X: “Abbiamo perso un’icona. Carl Weathers era un talento fenomenale, un vero professionista e un caro amico. Tutte le mie condoglianze e il mio affetto alla sua famiglia. Ho amato lavorare con lui su Predator e celebrare quel film con lui in numerose convention negli anni seguenti. Grazie, Carl”.