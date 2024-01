I delitti del BarLume 11, stasera appuntamento con "Sopra la panca"

Cinema

Sono tornate su Sky le commedia a tinte gialle de I Delitii del BarLume, la produzione Original coprodotta con Palomar, che quest’anno giunge alla undicesima stagione e ci presenta tre nuove storie. “Il pozzo dei desideri“, trasmesso il 12 gennaio, La girata” in onda venerdì 19 gennaio e “Sopra la panca” in onda il 26 gennaio (disponibili anche su On Demand e in streaming su NOW TV). Ecco il cast e le quattro guest star d’eccezione: Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi