Tratto dal romanzo di Judith Kerr, il film (in prima visione su Rai 1, mercoledì 24 gennaio) racconta la storia di una bimba ebrea costretta a lasciare la sua casa, e a trovare rifugio di città in città

Quando Hitler rubò il coniglio rosa è la storia di una bambina. Una bambina costretta a lasciare Berlino per via del Nazismo, approdata a Zurigo e poi a Parigi. Una bambina che trova la sua casa in una Londra che la accoglie, restituendole un po' d'infanzia e molti sogni. La pellicola, tratta dal romanzo di Judith Kerr e diretta da Caroline Link, arriva in prima visione su Rai 1 mercoledì 24 gennaio.

Una storia vera

Judith Kerr, berlinese classe 1923, ha vissuto le persecuzioni naziste sulla pelle. All'età di 9 anni è stata costretta a lasciare Berlino, la città in cui è nata, in cui giocava col suo coniglio rosa e i pupazzi, litigava col fratello Max, e viveva la sua vita da bambina. Con la famiglia, si è trasferita a Zurigo e poi a Parigi, con la paura costante di essere trovata. E di non poter sopravvivere. Poi è arrivata a Londra, città che l'ha accolta. E la ha permesso di ricostruirsi. Quando Hitler rubò il coniglio rosa racconta la sua storia, in chiave romanzata. Judith non è più Judith ma Anna, come Anna Frank. La vicenda, però, è la stessa che ha vissuto. Da quella storia, Caroline Link è stata subito conquistata. Perché è una storia di separazione e di fuga, ma è raccontata con un ottimismo a tratti spensierato. Perché è una storia di profughi, ma anche di fiducia e di curiosità. Perché è la storia di una famiglia colma d'amore, il cui motto è: "Tutto è possibile finché restiamo insieme".