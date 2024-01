Pensati sexy, il trailer della commedia con Diana del Bufalo

Prime Video ha pubblicato il trailer di Pensati Sexy, la nuova commedia diretta da Michela Andreozzi con un cast corale largamente femminile. Le protagoniste sono infatti Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, affiancate da Angela Finocchiario, Jenny De Nucci, Camilla Filippi e - per la componente maschile - Raoul Bova, Alessandro Tiberi e Fabrizio Colica. La pellicola arriverà su Prime Video il 12 febbraio prossimo.

Pensati sexy, la trama

Diana Del Bufalo è Maddalena, una trentenne senza autostima. Nata e cresciuta in una famiglia cattolica, nessuno sembra capirla. Come se non bastasse, ha un contratto precario e non riesce proprio a trovare l'amore. Dopo l'ennesimo appuntamento rivelatosi un fiasco, prendi una decisione "drastica": imparerà a essere sexy, ad ogni costo. Ad aiutarla ci penserà Valentina Nappi, di professione pornostar. ll viaggio alla scoperta di se stessa assume dunque una vena tragicomica, ma la aiuterà ad esplorare tutte le sue potenzialità di donna e a risvegliare il sogno di una vita: diventare scrittrice.

"Mi piacerebbe tantissimo fare un ruolo d'azione", raccontava Diana Del Bufalo qualche tempo fa, definendosi una "patatona" non troppo agile. Pensati sexy non sarà la sua occasione per esordire in un action movie. Ma sarà una nuova, ulteriore occasione per far divertire il pubblico (come dimostra il trailer da poco diffuso).