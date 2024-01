Good Boy, Emma Thompson nuovo Executive Producer del cortometragggio

La prima volta di Tom Stuart

GOOD BOY segna il debutto alla regia di Tom Stuart, già co-sceneggiatore di Nessuno di speciale (Mainstream) di Gia Coppola presentato alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia. Il corto è una commedia drammatica con protagonista il tre volte vincitore di un BAFTA Ben Whishaw (Women Talking, Passages) e la due volte vincitrice di SAG Award Marion Bailey (The Crown). GOOD BOY è prodotto dall’italiana Elettra Pizzi, con Kay Loxley, Max Marlow e Tom Stuart per 130 Elektra Films, con gli Executive Producers Alex Gonzalez, l’acclamata regista Gia Coppola, il Ceo di Goldcrest Films Chris Quested, a cui si aggiunge la pluripremiata attrice Emma Thompson. GOOD BOY è montato dalla vincitrice di un BAFTA Selina MacArthur (This Is Going to Hurt) ed è stato orgogliosamente sostenuto dall’ente no profit Let’s Talk About Loss di Bristol.