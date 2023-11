ABBA, arriva il film horror sul gruppo svedese

ABBA, tutto quello che sappiamo sul film horror

Bjorn of the Dead è il titolo della pellicola incentrata su una tribute band degli ABBA, come riportato in esclusiva da Deadline. Bjorn, Benny, Anni-Frid e Agnetha sono i quattro componenti di Abbatoir. La formazione trascorre i weekend a omaggiare il gruppo pop svedese esibendosi in locali vuoti e desolanti fino alla decisione di prendere parte al contest Battle Of The Bands.

Il gruppo decide così di partecipare alla competizione, ma eventi di portata soprannaturale lo costringono a rifugiarsi nel backstage di un locale mentre i componenti di altre tribute band si trasformano in zombie. Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, interpreta il protagonista, al suo fianco altri nomi noti del mondo del rock e dell’heavy metal. Alla regia Elza Kephart. La sceneggiatura è stata scritta da Austin Dickinson su una storia di Andrew Prendergast, entrambi coinvolti ance nella produzione. Le riprese prenderanno avvio il prossimo anno.