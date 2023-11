Marina Cicogna, produttrice cinematografica, è morta a 89 anni

approfondimento Marina Cicogna, dall'amore per Florinda Bolkan al David di Donatello

Nella sua carriera Marina Cicogna ha lavorato come produttrice, attrice, sceneggiatrice, fotografa e scrittrice. Tra le sue produzioni troviamo Il giorno della civetta, C'era una volta il West, Fratello sole, sorella luna, Mimì metallurgico ferito nell'onore e Lo chiameremo Andrea.

Dalla passione per il grande schermo fin dalla tenera età a un posto di rilievo come una delle più importanti produttrici europee, la vita di Marina Cicogna si è sempre mossa libera tra lavoro e vita privata. Sabato 4 novembre la Contessa del cinema, all'anagrafe Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, si è spenta nella sua abitazione romana circondata dall’affetto della compagna Benedetta Gardona.

Nel 1970 l’attrice aveva vinto un David di Donatello per il miglior film grazie alla pellicola Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto per la regia di Elio Petri. Nel maggio di quest’anno Marina Cicogna (FOTO) era stata insignita del David alla carriera per il suo contributo alla settima arte. Nello stesso mese la pubblicazione di Ancora spero. Una storia di vita e di cinema.