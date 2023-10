Skyscraper, il cast dell'action thriller con Dwayne Johnson

1/11 ©Getty

Dwayne Johnson è Will Sawyer, ex agente dell'FBI rimasto senza una gamba a causa di un'esplosione. Nel tentativo di liberare moglie e figli presi in ostaggio da un uomo, barricatosi dentro casa, Sawyer era rimasto vittima dell'azione di quest'ultimo

The Rock, donazione storica per lo sciopero degli attori di Hollywood