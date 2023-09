Paws of Fury - La leggenda di Hank, dal 15 ottobre su Sky Cinema e NOW

Sono stati diffusi oggi il poster e il trailer italiani del divertente film d’animazione targato Sky Original, diretto da Chris Bailey, Mark Koetsier e Rob Minkoff e nella versione italana con la voce di Federico Buffa. In esclusiva da domenica 15 ottobre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

Un segugio sfortunato di nome Hank si ritrova a vivere in una città piena di gatti. I felini hanno bisogno di un eroe che li difenda dal malvagio piano di uno spietato cattivo, che vuole radere al suolo il loro villaggio. Con l'aiuto di uno scontroso maestro, Hank si addestra diventare il samurai della città e collaborare con gli abitanti del villaggio per salvare la situazione. Ma c’è un unico problema: i gatti odiano i cani!

PAWS OF FURY – LA LEGGENDA DI HANK – in esclusiva da domenica 15 ottobre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.