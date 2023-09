Beast, il film con Idris Elba stasera in prima visione su Sky

Idris Elba è il protagonista di Beast , thriller adrenalinico che narra le avventure di un padre e delle sue due figlie adolescenti, braccati da un enorme leone assetato di sangue, in prima tv su Sky da lunedì 25 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand.

SINOSSI



Il Dr. Nate Samuels, recentemente divenuto vedovo, torna in Sudafrica, dove aveva incontrato per la prima volta la moglie, per un viaggio programmato da tempo con le figlie in una riserva protetta gestita da Martin Battles, un biologo vecchio amico di famiglia. Quello che nasce come un viaggio pensato per elaborare il lutto, si trasforma in una spaventosa battaglia per la sopravvivenza, dopo che un leone, sopravvissuto a un gruppo di cacciatori di frodo assettati di sangue, oramai vede tutti gli esseri umani come nemici e comincia a perseguitarli.