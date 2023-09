Ferrari, la data di uscita del film nei cinema italiani

A distanza di pochi giorni dalla proiezione di Ferrari ( FOTO ) all’80esima Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola ha finalmente ricevuto la data di uscita per il mercato italiano.

La pellicola vedrà Adam Driver nei panni dell’imprenditore, al suo fianco Penelope Cruz nel ruolo della moglie Laura e Patrick Dempsey in quello del pilota Piero Taruffi. Nel cast anche Shailene Woodley , Sarah Gadon , Gabriel Leone e Jack O’Connell .

Grande attesa per il film che ripercorrerà la vita e la carriera di un simbolo dell’Italia nel mondo. Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel biopic diretto da Michael Mann , regista di Alì, Collateral e Miami Vice. La sceneggiatura è di Troy Kennedy Martin .

Il film partirà dall’estate del 1957 quando la carriera e il matrimonio di Enzo Ferrari verranno messi a dura prova. Se da un lato la sua azienda rischierà la bancarotta, dall’altro la relazione con Laura vacillerà in seguito alla morte del figlio Dino, avvenuta soltanto un anno prima, e alla scoperta di un figlio nato da una relazione extraconiugale.

Il film è un adattamento cinematografico di Enzo Ferrari: The Man and the Machine di Brock Yates. Michael Mann, Adam Driver e Patrick Dempsey sono stati tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia catturando l’attenzione dei flash dei fotografi durante la sfilata sul red carpet.