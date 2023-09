Festival di Venezia, Priscilla Presley: Elvis, l'amore della mia vita"

Priscilla Presley: “Elvis è stato l'amore della mia vita”

Sebbene non sia seduta al tavolo dei relatori, Priscilla Presley, a Venezia per supportare Sofia Coppola e la sua ultima opera in Concorso, diventa ben presto oggetto dell'attenzione della stampa presente a Venezia.

Come ha accolto la pellicola di Coppola? Quali sono state le sue reazioni? Cosa l'ha emozionata?

La moglie di Elvis Presley, che è stata continuamente citata sia dalla regista che dai due attori protagonisti per il supporto prezioso dato in fase di lavorazione (il film è ispirato al contenuto del libro autobiografico Elvis and Me, pubblicato nel 1985), riflette e ammette di aver trovato particolarmente bello il finale, la sua parte preferita all'interno di un film per il quale si è complimentata con la regista (testualmente: “ha fatto bene i compiti a casa”).

È difficile per Priscilla parlare di Elvis, nonostante siano passati così tanti anni dalla sua scomparsa. Non lo è, invece, parlare del legame unico che li ha visti uniti fin da quando lei aveva quattordici anni, un amore poi ufficializzato con un matrimonio di breve durata la cui fine non ha intaccato l'affetto che i due provavano l'uno per l'altra.

Priscilla Presley spiega l'evoluzione della sua storia con Elvis, da quando lo conobbe fino al matrimonio, agli anni di Graceland e quelli in cui scelse di andare via. La settantottene descrive quella relazione come completa. "Elvis è stato l'amore della mia vita”, dice. E continua: “Quando sono andata via non è stato perché non l'amavo ma per il tipo di vita che conducevo, che era difficile. Ciò nonostante siamo rimasti molto vicini, non ci siamo mai lasciati. Abbiamo avuto una figlia e io ho fatto in modo che la vedesse spesso”.