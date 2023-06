Social World Film Festival: il programma

Torna il festival del cinema di Vico Equense più amato dai giovani: 148 produzioni in gara e decine di ospiti del mondo dello spettacolo Condividi

Tutto pronto per la tredicesima edizione del Social World Film Festival, che si terrà dal 2 al 9 luglio a Vico Equense. Tanti gli ospiti attesi per l'evento, tra cui l'attrice Mira Sorvino e l'autore newyorkese Abel Ferrara. Per l'occasione, come ogni anno, una giuria di professionisti provenienti dalla produzione, dal giornalismo e dal mondo accademico giudicherà 148 opere da 42 nazioni dei 5 continenti. E come ciliegina sulla torta dell'intero evento ci sarà il cast di Mare Fuori, per cui è atteso un pubblico più che ampio.

Il cast di Mare Fuori Dopo aver vinto il Nastro d'argento come serie dell'anno, Mare Fuori continua a incontrare il consenso del pubblico italiano in ogni dove. E non poteva certo mancare, a questo punto, la partecipazione del cast della serie alla giornata di apertura del Social World Film Festival. Domenica 2 luglio Serena Codato, Antonio D'Aquino, Alessandro Orrei, Francesco Panarella, Giuseppe Pirozzi, Giovanna Sannino, Clara Soccini e Maddalena Stornaiuolo saranno presenti a Vico Equense per un evento straordinario realizzato in collaborazione con Rai Teche, Rai Fiction e Picomedia: una maratona di ben 36 puntate, che saranno proiettate durante la giornata in tre diverse sale, alla presenza dei protagonisti della serie. Insieme al pubblico, i ragazzi discuteranno di temi sociali e riscalderanno l'atmosfera per l'arrivo della quarta stagione di Mare Fuori.

Gli appuntamenti del festival Tra gli appuntamenti da non perdere di questa edizione del Social World Film Festival c'è senza dubbio il workshop Young Film Factory diretto da Abel Ferrara, che seguirà i giovani autori nella realizzazione di un cortometraggio in 72 ore. Immancabile anche la serata dedicata a Mare Fuori, durante la quale si potrà anche assistere alla proiezione del film La stranezza di Roberto Andò, con Toni Servillo. Ogni sera, poi, ci saranno proiezioni rivolte al pubblico appassionato di cinema e spettacolo. Tra i titoli in programma ci sono Rapito e il Sol dell'Avvenire, oltre ai divertentissimi Avatar 2 e Minions 2. Tra gli ospiti attesi Simone Paciello in arte Awed, Casa Surace, Andrea Renzi e Angelo Curti, Giacomo Rizzo, Andrea Di Maria, Antonella Stefanucci, Brunella Cacciuni, Guglielmo Scilla, Abel Ferrara, The Jackal, Gianfranco Gallo, Maria Vera Ratti.