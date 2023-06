Zoey 102, il trailer del film sequel con Jamie Lynn Spears

Sono passati 15 anni dall’ultimo episodio di Zoey 101, l’iconica serie televisiva per adolescenti trasmessa su Nickelodeon. Ora, Paramount+ ha condiviso il trailer del film Zoey 102, rendendo dunque ufficiale il sequel della serie con protagonista Jamie Lynn Spears , sorella minore della pop star Britney Spears . Zoey 102, il revival della popolare serie TV annunciato nel gennaio 2023, è in arrivo in streaming il 27 luglio .

Il trailer: il cast riunito dopo 15 anni

Il dramedy adolescenziale di Zoey 101 è andato in onda dal 2005 al 2008, per un totale di quattro stagioni, su Nickelodeon. Questo significa che sono passati ben 15 anni dall'ultimo episodio di Zoey 101, eppure le questioni rimaste in sospeso sono ancora tante. Il nuovo film, targato Paramount+, porterà sul piccolo schermo buona parte dello storico cast della serie TV: nel trailer, si scopre infatti che Quinn (Erin Sanders) e Logan (Matthew Underwood) stanno per sposarsi, situazione che conduce i personaggi ad un’epica reunion. Questa situazione però, metterà la protagonista Zoey (Jamie Lynn Spears) in difficoltà, dal momento che dovrà incontrare nuovamente il suo ex ragazzo Chase (Sean Flynn-Amir). Per sopperire al problema, Zoey ingaggia un finto fidanzato, ma la situazione si rivelerà particolarmente complicata e sfocerà anzi in una crisi esistenziale.