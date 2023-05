Robert Downey Jr. era in trattative per un altro ruolo nel MCU

Il regista Jon Fraveau , durante un incontro con il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, proprio in occasione del quindicesimo anniversario di Iron Man, ha rivelato un curioso aneddoto relativo ad uno specifico casting del Marvel Cinematic Universe. Favreau, ha infatti dichiarato che Robert Downey Jr. era stato inizialmente considerato per una parte diversa da quella di Iron Man, ovvero Doctor Doom de I Fantastici 4.

A partire dal 2008 , l’attore Robert Downey Jr. si è imposto all'attenzione internazionale grazie al ruolo del supereroe Iron Man nei diversi film del Marvel Cinematic Universe, calandosi sia nei panni del personaggio principale, sia come membro di un cast corale che come apparizione in un cameo. Partecipando dunque ai film con i maggiori incassi di sempre (come Iron Man 3 , Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ), Robert Downey Jr., per tre anni consecutivi, dal 2012 al 2015, è stato in cima alla lista di Forbes tra gli attori più pagati al mondo. Ma non solo Robert Downey Jr. ha dato vita al personaggio di Iron Man, perché allo stesso modo anche il medesimo alias di Tony Stark, in verità, ha dato una seconda vita all’attore , contribuendo notevolmente a sollevargli la carriera e la reputazione, dal momento che Robert Downey Jr. nei primi anni Duemila aveva dovuto affrontare due arresti per droga. Eppure, secondo le rilevazioni di Kevin Faige e Jon Fraveau, la storia di Robert Downey Jr. con la Marvel avrebbe potuto prendere una piega molto diversa .

Il provino per I Fantastici 4

A distanza di 15 anni dal primo film di Iron Man, appartenente al franchise più redditizio della storia del cinema, nuove dichiarazioni rivelano che l’iconico interprete di Tony Stark, era in verità stato precedentemente contattato per vestire i panni di Doctor Doom, il “cattivo” de I Fantastici 4. Il regista e attore Jon Favreau, parlando del processo di casting per Robert Downey Jr., durante una chiacchierata con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ha rivelato infatti di sfuggita il curioso aneddoto: «Ricordo che Robert era venuto per un’audizione generale e ricordo che vi eravate già incontrati con lui per un ruolo tipo Doctor Doom o qualcosa del genere per un altro film. Penso fosse venuto per forse I Fantastici 4, quindi tutti sapevano chi era, e ricordo di essermi seduto con lui, e ho pensato “Accidenti, semplicemente ce l’ha. Ha quella scintilla in lui, nel suo sguardo, ed è pronto”. È stato allora che ci siamo trovati nel tuo ufficio (Kevin Feige), abbiamo indicato il suo ritratto e detto che dovevamo provare a trovare una soluzione».

Prima di vestire l’armatura di Iron Man, Robert Downey Jr. risultava dunque nella rosa dei candidati della Marvel per interpretare Victor Doom, ovvero Doctor Doom, l’iconico villain de I Fantastici 4. Se Robert Downey Jr. fosse stato davvero scritturato per quella parte, è molto probabile che la traiettoria del Marvel Cinematic Universe sarebbe stata molto diversa. Alla fine, il ruolo per cui era stato inizialmente considerato Downey, è andato poi a Julian McMahon.