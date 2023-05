Film stasera in TV da non perdere martedì 23 maggio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 23 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Operation Fortune, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Jason Statham e Hugh Grant in un film di Guy Ritchie. Una spia recluta una star di Hollywood per una missione sotto copertura.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Marrowbone, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Anya Taylor-Joy in un dramma familiare a tinte dark. Un oscuro segreto grava su quattro fratelli che nascondono ai centri sociali la morte della madre.

Film commedia da vedere stasera in tv



Dolcissime, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tre ragazze derise per il loro aspetto cercano riscatto nel nuoto sincronizzato.

7 ore per farti innamorare, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Giampaolo Morelli e Serena Rossi in una commedia italiana. Un giornalista segue un corso per riconquistare la sua ex.

Un weekend da bamboccioni, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek in una commedia. Durante un weekend all’insegna del divertimento cinque amici rivivono i tempi andati.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Viaggio al centro della Terra, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Brendan Fraser nel remake di un film degli anni ’50. Tre esploratori si avventurano nella superficie terrestre.

Film thriller da vedere stasera in tv



Decision to leave, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Noir di Park Chan-Wook premiato a Cannes. Un detective deve indagare su un presunto suicidio ma si innamora della moglie della vittima.

Pulp Fiction, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Uno dei primissimi capolavori di Quentin Tarantino, con Uma Thurman , John Travolta e Samuel L. Jackson.

Film biografico da vedere stasera in tv



Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Johnny Depp nella storia vera di Jimmy Bulger, uno dei criminali più ricercati d’America.

King Richard – Una famiglia vincente, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic su Richard Williams, padre delle famose tenniste, con Will Smith premiato per l’Oscar per il ruolo.

Dante, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Pupi Avati dirige un biopic sul Sommo Poeta, con Sergio Castellitto e Alessandro Sperduti.

I programmi in chiaro



Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

I magnifici sette, ore 21:20 su Rai 2

Remake del notissimo film western, questa volta con protagonisti Denzel Washington e Chris Pratt.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Al Bano – 4 volte 20, ore 21:20 su Canale 5

Evento dedicato al cantante italiano che compie 80 anni.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Quattro matrimoni, ore 21:30 su TV8

Format tv in cui quattro spose vengono messe l’una contro l’altra nel giorno del matrimonio.

Parker, ore 21:25 su Nove

Jason Statham e Jennifer Lopez in un film di azione. Un professionista del crimine lavora a una vendetta fino a quando non incontra una donna.