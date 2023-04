Film stasera in TV da non perdere giovedì 27 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

Corsa infernale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Bella Thorne in un thriller in cui un autista e una ragazza vengono presi di mira da un killer.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le regole della casa del sidro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tobey Maguire, Michael Caine e Charlize Theron in una toccante storia d’amore tra un ragazzo orfano e una donna sposata.

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

Gli intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film ormai leggendario con Sean Connery , Robert De Niro e Kevin Costner. La storia degli uomini che hanno catturato Al Capone.

Film commedia da vedere stasera in tv



Magic in the moonlight, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth ed Emma Stone in una commedia romantica di Woody Allen. Un prestigiatore razionale e una medium si avvicinano sempre di più.

Shakespeare in Love, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Ben Affleck e Gwyneth Paltrow insieme a un grande cast corale per un film premiato con l’Oscar.

Il professore matto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Eddie Murphy è un professore obeso che sperimenta su di lui un siero che lo rende un aitante ma malvagio playboy.

Quasi orfano, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Un designer pugliese che ha rinnegato le sue origini e vive a Milano viene travolto dal caos portato dalla famiglia in visita.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Bourne Identity, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon protagonista. Un ex agente segreto senza memoria deve ricostruire il suo passato.

La mummia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Brendan Fraser nel primo capitolo della saga avventurosa. Un gruppo di esploratori risveglia la salma maledetta di un sacerdote egizio.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Corto Circuito, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un robot capace di provare emozioni si rifugia in una casa di umani, braccato da inventore ed esercito.

I programmi in chiaro



Un passo dal cielo 7, ore 21:25 su Rai 1

Torna la nota serie tv con protagonista ormai arrivata alla settima stagione.

Con Air, ore 21:20 su Rai 2

Film action con protagonisti Nicolas Cage, John Malkovich e John Cusack. Un criminale in libertà provvisoria collabora con la polizia per salvare delle persone.

Indovina chi viene a cena, ore 21:20 su Rai 3

Programma di Sabrina Giannini con inchieste sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Fiorentina-Cremonese, ore 21:00 su Canale 5

Semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la squadra di Italiano e quella di Ballardini.

Back To School, ore 21:20 su Italia 1

Programma televisivo in cui alcuni vip tornano tra i banchi di scuola per testare la loro preparazione.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Faking it – Bugie o verità?, ore 21:25 su Nove

Format che ripercorre alcuni tra i casi giudiziari più famosi.