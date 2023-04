Prodotto da Marco Gaudenzi , Pierpaolo Marcelli e Giovanni De Micco per Flat Parioli e TNM Produzioni arriva nei cinema Do Ut Des , diretto da Dario Germani e Monica Carpanese . Dopo gli horror Antropophagus II e The Slaughter – La mattanza , Germani, qui affiancato nella regia dalla sceneggiatrice Carpanese, si cimenta con un crudo revenge movie psicologico contro la violenza di genere il cui titolo, dal latino, significa “Io do affinché tu dia”.

“Io do affinché tu dia”, dare solo per ricevere in cambio qualcosa che bramiamo. È proprio questo che rende Leonardo un imprenditore di successo. La sua storia si intreccia con quella di Francesca, studentessa universitaria e modella part time che, sebbene diffidente verso gli uomini a causa di un passato che continua a seguirla, è attratta da lui. Questo suo essere sfuggente alimenta il desiderio che ha per lei Leonardo, tanto da diventare un’ossessione. Fino a quando nella vita dell’imprenditore non entra Emanuelle, una scrittrice che sta portando avanti un esperimento sulla sessualità. Leonardo, Francesca ed Emanuelle si ritrovano quindi legati da un triplice filo che attorciglia le sue spire attorno alle loro vite, creando una ragnatela che li imprigiona in un gioco sadico, nel quale ogni certezza viene messa in discussione... perché a volte rischiare tutto ha un prezzo troppo alto da pagare.

Selezionato per il Women Film Festival, che affronta tematiche contro la violenza sulle donne o similari, e proiettato con successo a Philadelphia, affiancata da Gianni Rosato, Ilaria Loriga e Luca Avallone Do Ut Des vede protagonista Beatrice Schiaffino, la quale proprio per il film si è aggiudicata al Festival di Dubai il premio come miglior attrice in un ruolo drammatico.

Non si tratta, però, dell’unico prestigioso riconoscimento, in quanto, montato da Lorenzo Fanfani, Do Ut Des ha fatto anche guadagnare a Germani – che si occupa, inoltre, della fotografia – una nomination per la regia presso il Festival di Madrid.

Nei cinema dal 4 Maggio 2023, Do ut Des è distribuito da Flat Parioli.