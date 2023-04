Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Hollywood potrebbe sospendere l'attività. Come riportato dal The New York Times, lo scorso lunedì il Writers Guild of America (WGA), il sindacato degli sceneggiatori di cinema e televisione, ha annunciato di aver ottenuto dagli iscritti un sostegno granitico in un sondaggio online per autorizzare uno sciopero contro le case di produzione e di distribuzione che prevede la sospensione di tutti i lavori a partire dalla data di scadenza del contratto attualmente in vigore con gli Studios di Hollywood, fissata il 1º maggio. Le sigle sindacali hanno precisato che dei 9.218 votanti, che rappresentano il 78% del totale degli iscritti, ben 9020 hanno dato il consenso, pertanto il 98% dei partecipanti alla votazione ha espresso disagio per le odierne condizioni contrattuali e ha acconsentito allo sciopero nel tentativo di ottenere adeguamenti salariali e dei diritti d’autore. Secondo la WGA, per gli sceneggiatori si tratta di una sfida “esistenziale” per la sopravvivenza della professione, dal momento che nell’ultimo decennio i compensi sono rimasti stagnanti nonostante l’esplosione delle serie tv nell’era dello streaming. Da un’indagine tra gli iscritti al sindacato risulta infatti che la metà di loro percepisce la paga minima (mentre dieci anni fa guadagnava tale cifra solo il 33%) e che lo stipendio medio è sceso del 23%, considerando l’inflazione.