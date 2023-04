Film stasera in TV da non perdere domenica 16 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 16 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Into the storm, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una cittadina americana viene flagellata da più tornado nel giro di poche ore.

La ragazza di Stillwater, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

La ragazza di Stillwater, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Matt Damon in un dramma giudiziario. Un operaio americano vola in Francia per dimostrare l’innocenza della figlia dopo un’accusa di omicidio.

Vivere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini in un film di Francesca Archibugi. L’arrivo di una ragazza irlandese sconvolge gli equilibri di una famiglia.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il principe delle donne, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia con Eddie Murphy e Halle Berry. Uno scapolo incallito incontra una manager che gli farà mettere la testa a posto.

Film romantico da vedere stasera in tv



Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Classico con Patrick Swayze e Demi Moore. Il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua ragazza.

Film western da vedere stasera in tv



Per qualche dollaro in più, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Clint Eastwood nel secondo capitolo della trilogia del dollaro, con Sergio Leone sempre in regia.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Sonic: il film 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del film sul personaggio dei videogiochi, con Jim Carrey e James Marsden.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Robin Hood, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Russell Crowe e Cate Blanchett in una rivisitazione cinematografica del mito di Robin Hood, per la regia di Ridley Scott.

Film thriller da vedere stasera in tv



Money Monster – L’altra faccia del denaro, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

George Clooney e Julia Roberts in un film di Jodie Foster. Durante uno show, un conduttore televisivo viene preso in ostaggio da un investitore deluso.

Impero criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sam Clafin in un thriller in cui un ex carcerato cade nella rete di un imprenditore corrotto.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’ombra di Stalin, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un reporter gallese in viaggio in URSS scopre gli orrori del regime sovietico.

I programmi in chiaro



La Sposa, ore 21:25 su Rai 1

Serena Rossi è una giovane donna che, per salvare la famiglia dall’indigenza, decide di accettare un matrimonio per procura.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Mondiale MotoGP, GP Americhe, ore 21:30 su TV8

Terza gara del Mondiale di quest’anno della MotoGP

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.