Beau ha paura, nuovo trailer italiano del film con Joaquin Phoenix

È uscito il secondo trailer italiano di Beau ha paura, il film di Ari Aster con protagonista uno strepitoso (e quando mai non lo è?) Joaquin Phoenix. L’attesissima pellicola (che ha messo a dura prova l’attore, facendolo addirittura svenire sul set durante le riprese) arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 27 aprile 2023 grazie a I Wonder Pictures.

È prodotto da A24, lo studio cinematografico che nell'ultimo periodo ci sta offrendo alcuni dei titoli più interessanti di sempre, tra cui il meraviglioso The Whale, con cui Brendan Fraser ha vinto l'Oscar al miglior attore protagonista durante l'ultima consegna dei premi americani, e anche la pellicola che ha fatto incetta di statuette, tra cui migliori film: Everything Everywhere All at Once.

Il premio Oscar Joaquin Phoenix (vincitore per la sua formidabile interpretazione nel film Joker) è qui protagonista dell'odissea di un uomo che attraverserà varie stagioni esistenziali, ripercorrendo la propria vita sin dall'infanzia. Ci mostrerà un'epopea umana che lascia a bocca aperta.

Dopo Hereditary (presentato al Sundance Film Festival nel 2018) e Midsommar (inserito fra i dieci migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards), il cineasta cult Ari Aster torna sul grande schermo con una pellicola che mescola mistero, dramma e humor nero.

Scritto, diretto e prodotto (insieme a Lars Knudsen) da Ari Aster, presenta Phoenix come protagonista assoluto, affiancato da un cast che include Nathan Lane, la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan, l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey e la vincitrice di Grammy Patti LuPone.

Beau ha paura è il terzo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures, dopo il sette volte premio Oscar Everything Everywhere All at Once e il due volte premio Oscar The Whale.

Potete guardare il nuovo trailer ufficiale in italiano del film Beau ha paura nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.