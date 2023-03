Passeggeri della Notte, teaser trailer e poster del nuovo film

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Passeggeri della Notte, il nuovo film di Mikhaël Hers arriva al cinema il 13 aprile con Charlotte Gainsbourg protagonista principale. Al centro della sceneggiatura sensibile e onesta una storia familiare emozionante ambientata a Parigi che punta molto sull’interpretazione dell’attrice protagonista in grado di strappare al pubblico sorrisi e lacrime. Uno spaccato di vita europea anni ’80 in cui è facile immedesimarsi per un pubblico eterogeneo, anche per l’estrema cura dei dettagli ambientali, il linguaggio e lo stile del periodo storico che da sfondo alla storia.