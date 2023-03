Percoco - Il primo mostro d'Italia, una clip esclusiva del film

Diretto da Pierluigi Ferrandini e interpretato da Gianluca Vicari, Un true crime psicologico sulla prima strage familiare italiana del ‘900, tratto dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna edito da Mondadori. Presentato in concorso al Bif&st, il lungometraggio uscirà in anteprima dal 13 aprile e come evento speciale solo il 17, 18 e 19 aprile.

Percoco - il primo Mostro d’Italia, film scritto e diretto da Pierluigi Ferrandini, sarà presentato il 26 marzo in anteprima mondiale al Bari International Film&TV Festival 2023, nella sezione competitiva ItaliaFilmFest/Nuovo cinema Italiano. Il film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo di Regione Puglia | Apulia Film Commission e con il sostegno del MiC, sarà in anteprima sul grande schermo dal 13 aprile, in attesa dell’uscita italiana come evento speciale solo il 17, 18 e 19 aprile, grazie alla distribuzione theatrical di qualità firmata Altre Storie. Nell'attesa, in testa all'articolo potete vedere una clip in esclusiva per il sito di Sky TG24 della pellicola che ha come protagonista Gianluca Vicari.