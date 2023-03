Quasi orfano, il film in prima tv su Sky domani sera

Diretto da Umberto Carteni, con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo e Nunzia Schiano. Con la partecipazione di Bebo Storti. Lunedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva su Sky Quasi orfano, divertente commedia di Umberto Carteni, in prima tv lunedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.