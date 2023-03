Kimi - Qualcuno in Ascolto, stasera in prima tv Sky e NOW

Scritto e diretto dal Premio Oscar Steven Soderbergh , lunedì 6 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Un avvincente “tecno-noir” denso di mistero con protagonista Zoë Kravitz .

Kimi – Qualcuno in ascolto è il film diretto da Steven Soderbergh con Zoe Kravitz realizzato per la piattaforma di streaming HBO Max negli Stati Uniti e ora su Sky Cinema e NOW lunedì 6 marzo 2023. Un thriller da "pandemia" ambientato durante il Covid 19 con un'informatica agorafobica costretta a uscire di casa per svelare un potenziale crimine.

La trama del film

Angela Childs è un’analista tecnica che esamina dei flussi di dati per la Amygdala Corporation, azienda fornitrice dell’assistente virtuale ad attivazione vocale KIMI. Il mondo è alle prese con una pandemia e, anche se le restrizioni sono allentate, Angela, che soffre di agorafobia, segue una rigida routine all’interno della sicurezza del suo loft nel centro di Seattle. Angela comunica con la madre, il suo dentista e il suo terapista tramite chat video e flirta con il suo vicino dall’altra parte della strada, dimostrando che non ha mai bisogno di lasciare le comodità di casa. Ma le cose cambiano quando sente qualcosa di orribile in uno dei flussi che sta analizzando. Segnalarlo tramite e-mail è troppo rischioso, quindi un collega fidato le consiglia di recarsi presso la loro sede centrale in centro e parlare direttamente con la dirigente Natalie Chowdhury, per avvisarla di quello che Angela è certa sia un crimine grave. Angela non esce di casa da prima della pandemia: anche solo arrivare in ufficio è una grande sfida, ma lei è determinata a fare la cosa giusta. Ma non ha idea di cosa le accadrà realmente quando e se riuscirà a uscire dalla sua zona di comfort.