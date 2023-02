Tom Sizemore, dichiarata la morte celebrale. Famiglia valuta fine vita

"I medici hanno informato la sua famiglia che non c'è più speranza" ha detto Charles Lago, manager dell'attore sessantunenne di Assassini nati – Natural Born Killers e Salvate il soldato Ryan che lo scorso 18 febbraio è stato colpito da un aneurisma cerebrale e che da allora è ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles Condividi

Come riportato da Variety la famiglia di Tom Sizemore, l'attore sessantunenne di Assassini nati – Natural Born Killers e Salvate il soldato Ryan che lo scorso 18 febbraio è stato colpito da un aneurisma cerebrale dopo un ictus e che da allora è ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles, sta valutando la decisione di fine vita. Come dichiarato lunedì dal manager Charles Lago, "i medici hanno informato la sua famiglia che non c'è più speranza e hanno raccomandato la decisione di fine vita. La famiglia sta ora valutando l'ipotesi e un'ulteriore dichiarazione sarà rilasciata mercoledì. Chiediamo privacy per la sua famiglia durante questo tempo difficile, e i parenti desiderano ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di supporto e per le preghiere che hanno ricevuto. Questo è un momento difficile per loro".