L'attore Tom Sizemore colpito da aneurisma

È stato ricoverato in ospedale a Los Angeles dopo essere stato colpito da un aneurisma cerebrale l’attore Tom Sizemore . A dare la notizia, il canale CNN: le sue condizioni sarebbero gravi. Ulteriori dettagli sulla vicenda sono stati forniti dal manager dell’attore, Charles Lago, che ha spiegato che la famiglia è al momento in attesa di notizie per capire meglio le effettive condizioni di Sizemore.

Tom Sizemore, l’attore colpito da aneurisma cerebrale

La vicenda ha origine il 18 febbraio, quando l’attore viene colpito da un aneurisma cerebrale, e viene ricoverato immediatamente in gravi condizioni. “Attualmente le sue condizioni sono critiche. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolverà la situazione. La famiglia è stata informata ed è in attesa di aggiornamenti. Non ci sono ulteriori dettagli al momento”, ha fatto sapere il suo manager in una nota resa pubblica dall’emittente CNN. L’aneurisma cerebrale non è che l’ultimo problema di salute che attraversa la vita dell’attore, già impegnato da anni nella lotta contro la dipendenza dalla droga e da diverse vicende legali. Sessantuno anni compiuti a novembre, Tom Sizemore è conosciuto dal grande pubblico per il ruolo del sergente Michael Horvath nella pellicola di Steven Spielberg Salvate il soldato Ryan o per il ruolo di Jack Scagnetti nel film Assassini nati - Natural Born Killers.