È morto Walter Mirisch, il produttore di A qualcuno piace caldo

Il fondatore della Mirisch Co. è scomparso il 24 febbraio a Los Angeles all'età di 101 anni per cause naturali. Ex-presidente dell'Academy Of Motion Pictures Arts and Sciences e destinatario di innumerevoli riconoscimenti alla carriera e per gli sforzi umanitari, dal 1957 Mirisch ha prodotto 67 film e collezionato 28 Premi Oscar. “Riconosceva una buona storia quando ne trovava una, e lottava con le unghie e con i denti per portarla sullo schermo” ha detto l'amico Steven Spielberg

Walter Mirisch, storico produttore indipendente di film come A qualcuno piace caldo, I magnifici sette e West Side Story, è morto il 24 febbraio a Los Angeles per cause naturali all’età di 101 anni. “Walter ha fatto una figura gigantesca nell’industria cinematografica e i suoi film sono stati classici pioneristici che hanno coperto ogni genere, mentre non ha mai mancato di intrattenere il pubblico di tutto il mondo” ha dichiarato l’amico Steven Spielberg in un comunicato. “Ha ottenuto così tanto nella vita e nell’industria – se vivi fino a 101 anni e hai prodotto L’appartamento, direi che è stata una buona corsa”. Il regista ha definito il produttore “sia un gentiluomo che un ardente sostenitore dei buoni film”, nonché un sostenitore di “molteplici generazioni di appassionati registi”, anche perché “riconosceva una buona storia quando ne trovava una, e lottava con le unghie e con i denti per portarla sullo schermo”. Spielberg ha infine ringraziato per la presenza di Mirisch nella sua vita: “Sono sia un miglior regista che una persona migliore per aver conosciuto Walter”. Mirisch, che dal 1973 al 1977 è stato anche Presidente dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, l’istituzione che assegna i Premi Oscar, è stato ricordato anche da Janet Yang e Bill Kramer, rispettivamente Presidente e amministratore delegato dell’Academy: “Walter Mirisch è stato un vero visionario, sia come produttore che come leader del settore. Ha avuto un forte impatto sulla comunità cinematografica e sull’Academy stessa, ricoprendo il ruolo di presidente e di governatore dell’Academy per molti anni. La sua passione per il cinema e per l’Academy non ha mai vacillato, ed è rimasto un caro amico e consigliere”.