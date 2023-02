Film stasera in TV da non perdere domenica 19 febbraio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 19 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di avventura da vedere stasera in tv



The Lost City, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Channing Tatum, Sandra Bullock e Brad Pitt in una commedia d’azione. Rapita da un miliardario, una scrittrice di romanzi rosa si avventura nella giungla alla ricerca di una città perduta.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Seconda parte della saga cinematografica di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro.

Save the last dance, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Julia Stiles rinuncia al sogno di diventare ballerina dopo la morte della madre ma un danzatore di strada le farà ritrovare amore e fiducia.

Copperman, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Luca Argentero in un film drammatico. Un uomo affetto da autismo vede il mondo come una fiaba e si fa costruire un’armatura da supereroe.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’agenzia dei bugiardi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Remake della commedia francese “Alibi.com”. Un gruppo di bugiardi fornisce alibi ai propri clienti.

Film romantico da vedere stasera in tv



Per sfortuna che ci sei, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un consulente coniugale con una vita sentimentale disastrosa s’innamora di una designer.

Film di azione da vedere stasera in tv



The gunman, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sean Penn e Javier Bardem in un film d’azione. Un ex agente speciale deve tornare alle armi per proteggersi da chi lo vuole morto.



Rogue Hostage, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

John Malkovich e Tyrese Gibson in un action. Un ex marine viene preso in ostaggio da alcuni terroristi insieme a sua figlia.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek: Beyond, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Terzo capitolo della trilogia di J.J. Abrams, stavolta diretto da Justin Lin.

Film horror da vedere stasera in tv



The bunker game, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Lorenzo Richelmy in un horror claustrofobico. Un gruppo di persone di riunisce in un bunker per un gioco di ruolo ma emergeranno scabrosi eventi.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il ritratto del Duca, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Jim Broadbent ed Helen Mirren in un film biografico. Un tassista inglese ruba un prezioso quadro e chiede al governo un riscatto inconsueto.

I programmi in chiaro



Resta con me, ore 21:25 su Rai 1

Francesco Arca in una serie tv. Un vice questore deve combattere il crimine e riconquistare sua moglie.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Red, ore 21:20 su Italia 1

Bruce Willis in un film tratto da un fumetto DC Comics. Quattro agenti in pensione devono catturare un pericoloso killer.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7

Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Sono nata il 23, ore 21:25 su Nove

Teresa Mannino racconta la sua storia con ironia e dolcezza attraverso uno spettacolo teatrale.