You People, il caso del bacio in CGI tra Jonah Hill e Lauren London

La commedia romantica Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) You People finisce sotto una pioggia di confetti con un bacio appassionato sull’altare tra i protagonisti Ezra Cohen (Jonah Hill) e Amira Mohammed (Lauren London) che, però, esiste solo nel mondo digitale. Infatti, come dichiarato da Andrew Schulz (che nel film interpreta Avi, il cugino di Ezra) nel podcast The Brilliant Idiots, condotto da Charlamagne Tha God, “so che è esilarante, forse non dovrei dirlo, ma nell’ultima scena non si sono baciati. È CGI, lo giuro”. La rivelazione ha lasciato Charlamagne Tha God incredulo, ma Schulz ha continuato: “Ero lì – a quel matrimonio – e ho visto che si stavano per baciare, e le loro facce si sono fermate a questa distanza. Ho pensato, “Chissà come lo mostreranno nel film. Oh, probabilmente cambieranno scena”. Ma nel film si vedono i loro visi che si avvicinano, e poi si animano per diventare un bacio finto”.