Morta Monica Carmen Comegna, attrice del film Una famiglia per Caso

L'attrice Monica Carmen Comegna, 43 anni, è morta ieri all'ospedale Renzetti di Lanciano in provincia di Chieti. Originaria di Casoli, nel Chietino, la donna nei giorni scorsi come hanno riportato i media locali, aveva manifestato febbre alta, tanto da finire in ospedale, dove poi è avvenuto il decesso.



Sotto choc Casoli, paese di cinquemila abitanti dell'area frentana. Proprio lì, nel pomeriggio, i funerali della 43enne, che lascia la figlioletta e il marito. La carriera di Monica Carmen Comegna era iniziata nel 1999, quando recitò nel film Terrarossa di Giorgio Molteni, poi uscito nel 2001. Fu inoltre sul set con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli nel film South Kensington di Carlo Vanzina, nel 2001. Nel 2002 recitò in L'altra donna di Anna Negri, mentre nel 2003 fu sul set di Una famiglia per caso, film tv della Rai. L'attrice ha partecipato a diverse fiction tra cui Don Matteo e Ris - Delitti imperfetti.