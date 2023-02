La primavera della mia vita, Colapesce e Dimartino nel trailer

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer ufficiale del film La primavera della mia vita, la pellicola che segna il debutto sul grande schermo di Colapesce e Dimartino. I due cantanti esordiranno al cinema subito dopo il Festival di Sanremo.

In queste ore Vision Distribution, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Sugar Play hanno presentato il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola, in uscita come evento speciale nelle sale italiane dal 20 al 22 febbraio.



Colapesce e Dimartino sono tra i più attesi artisti in gara alla prossima kermesse sanremese, a cui parteciperanno con la canzone Splash (Numero Uno/Sony Music). Il brano è presente anche nei titoli di coda del film La primavera della mia vita.

Questa pellicola è molto personale e coinvolgente per i due musicisti, dato che non sono soltanto i protagonisti ma anche gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della colonna sonora originale (in uscita per CAM Sugar).



Potete guardare il trailer ufficiale del film di Colapesce e Dimartino intitolato La primavera della mia vita nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.