Un'isola per cambiare, il trailer del film Netflix

Un'Isola per Cambiare è un film romantico, delicato e divertente che ci porta su una remota isola croata e ci fa venire voglia di estate. Scritto da Jane Ainscough e diretto da Vanessa Jopp, questa produzione tedesca include nel cast Naomi Krauss, Goran Bogdan, Adnan Maral, Bahar Balci, Vedat Erincin, Artjom Gilz, Davor Tomić, Mladen Vasari, Paula Schramm e Christian Schneller.

Un’isola per cambiare: la trama del film approfondimento I 30 migliori film romantici Dopo aver ereditato una casa su un'isola croata, una donna parte d'impulso per un viaggio che le fa ritrovare la gioia di vivere e apre le porte a un nuovo amore. Si ritrova immersa in un paesaggio vacanziero, rilassante e a stretto contatto con la natura, e incontra nuove persone. Instaura nuove amicizie e, forse, un nuovo amore che le fa riscoprire il suo lato romantico che la vita fino a quel momento le aveva fatto dimenticare. Zeynep è infelice perchè la sua vita non è andata come voleva. Ecco perchè fugge su un'isola, dove la sua defunta madre ha comprato una casa molto tempo fa. Spera di trovare finalmente pace e relax, ma non ha fatto i conti con Josip, che vive ancora nella proprietà.

Il trailer di Un’Isola per cambiare GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Dalle immagini del trailer sembra che questa commedia romantica punti sull’idea che un breve viaggio si riveli molto di più e che quel nuovo posto dapprima sconosciuto possa diventare la dimora definitiva della protagonista, cosa che scopriremo nel film. Vediamo Zeynep che lascia Monaco per una nuova avventura in seguito alla morte della madre. Vive una serie di esperienze più o meno piacevoli, ma è determinata a vedere cosa avrebbe voluto sua madre per lei e, nel frattempo, a trovare la felicità anche nella sua stessa vita.