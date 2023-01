La nuova pellicola di genere action con Butler protagonista arriverà sui grandi schermi italiani dal 25 gennaio 2023. In queste ore è stata presentata online la prima clip ufficiale per l’Italia. Il film è distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È stata presentata in rete la prima clip italiana del film The Plane, l’attesissimo action movie con protagonisti Gerald Butler e Mike Colter che arriverà sui grandi schermi italiani dal 25 gennaio 2023. Questo primo assaggio di quello che ci aspetta al cinema fa ben capire quanta adrenalina scorrerà durante la visione di The Plane. Distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, il film vede Gerald Butler nei panni di un pilota che si troverà costretto a tentare un atterraggio d’emergenza rischiosissimo su una remota isola delle Filippine. Lo dovrà fare nella speranza di salvare i passeggeri da una tempesta violenta che si abbatte improvvisamente nei cieli. Ma quello non sarà l’unico ostacolo alla sopravvivenza, anzi: è solo l’inizio di un conto alla rovescia mortale. Potete guardare la prima clip ufficiale per l’Italia del film The Plane nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Il film

approfondimento

Gerard Butler in vacanza a Firenze con la fidanzata Morgan Brown

Come dicevamo, una volta scampato il pericolo di precipitare a causa della tempesta, il pilota e i suoi passeggeri non potranno tirare un sospiro di sollievo: i superstiti dovranno affrontare la minaccia di guerriglieri indipendentisti che abitano quell’isola delle Filippine.

I passeggeri verranno rapiti dai guerriglieri, che però non hanno messo in conto che tra loro c’è anche lui: Brodie Terrance, il comandante interpretato da Butler. Farà di tutto per proteggere gli ostaggi con cui si trova, affiancato dall’ex Marine interpretato da Mike Colter (l’attore che si è calato nel ruolo di Luke Cage per quanto riguarda l’Universo Marvel).

L’ex Marine si trovava a bordo dell’aereo poiché in arresto, scortato dall’FBI: è accusato di omicidio. Insomma: in The Plane non manca nemmeno uno degli ingredienti fondamentali per una ricetta a prova di adrenalina.