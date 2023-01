Fukushima 50, cast e trama del film

Fukushima 50, la trama

approfondimento

Il film è tratto dal libro di saggistica di Ryusho Kadota, intitolato On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi. La pellicola racconta quello che è accaduto alle 14:46 dell'11 marzo 2011, cioè il più grande terremoto nella storia del Giappone di magnitudo 9,0 e intensità sismica massima di 7, che ha provocato un enorme tsunami che ha colpito anche la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Il blackout della stazione porta al raffreddamento dei reattori i quali subiscono gravissimi danni per la fusione del nocciolo. I lavoratori in turno in quel momento rimangono nella centrale nucleare e lavorano tra infinite difficoltà per controllare il reattore, nonostante dalla sede centrale non siano pienamente consapevoli della situazione. La situazione continua a peggiorare, costringendo il governo a predisporre l'evacuazione della popolazione circostante nel raggio di 20 km dalla centrale. Si teme persino la distruzione di quasi tutto il Giappone orientale. L'unica opzione rimasta sembra essere lo “sfiato” del serbatoio di raffreddamento dei reattori in modo da impedirne lo scoppio, operazione mai tentata prima al mondo. Sarà solo grazie al coraggio di 50 dipendenti che metteranno a rischio la loro stessa vita che il disastro non assumerà proporzioni inimmaginabili.